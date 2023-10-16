BİSAM verileri: Açlık sınırı, asgari ücretten 1200 lira fazla

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 12 bin 612 liraya, yoksulluk sınırı 43 bin 623 liraya yükseldi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Asgari ücretle (11 bin 402 lira) geçinmeye çalışan milyonlarca yurttaş her geçen gün daha da zorlanıyor.

BİSAM’ın açıkladığı eylül dönemi raporuna göre Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı olan açlık sınırı 12 bin 612, yoksulluk sınırıysa 43 bin 623 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırı eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı olarak belirleniyor.

BİSAM raporunda, sağlıklı ve dengeli beslenmek için tüketilmesi gereken gıdaların aylık karşılığı, yetişkin erkeklerde 3 bin 451, yetişkin kadınlarda 3 bin 297, 15-18 yaş grubundaki gençlerde 3 bin 549, 4-6 yaş grubu çocuklarda 2 bin 314 lira olarak hesaplandı.

BİSAM’ın ağustos raporunda açlık sınırı 12 bin 34, yoksulluk sınırı 41 bin 626 liraydı.