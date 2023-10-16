12’nci Kalkınma Planı Meclis’te: Hedef, enflasyonu yüzde 4,7’ye düşürmek

2024-2028 dönemini kapsayan 12’inci Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Buna göre 2028’de enflasyonun yüzde 4,7’ye düşürülmesi hedefleniyor.

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Kalkınma planının ana başlıkları sosyal kalkınmayla refahı yükseltecek adımlar, enerji ve ulaşımda Türkiye’yi merkez ülke haline getirmek.

2028’de gayrisafi yurt içi hasılanın 2 trilyon 820 milyar liraya, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

İşsizliğin yüzde 7,5’e düşürülmesi, büyümeninse ortalama yüzde 5 olması hedefleniyor.

Ayrıca, enflasyonun 2028’de yüzde 4,7’ye düşürülmesi planlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon eylülde yüzde 61,53 olmuştu.

Enerjide merkez olma hedefi

Kalkınma planıyla Türkiye’nin enerjide merkez ülke olması için de adımlar atılacak.

Sanayi ve enerji tesislerine entegre edilmiş demir ve kara yolu ağları güçlendirilecek. Uluslararası deniz ve kara taşımacılığı için gümrük kapıları ve limanlarına yenileri eklenecek.

Asya’yı Avrupa’ya bağlayacak yeni çekim merkezlerinin önünün açılması sağlanacak. Bu konuda Zengezur Koridoru ve Ovaköy Sınır Kapısı gibi örneklerin sayısı artırılacak.