Mahmud Abbas ‘Hamas Filistin’i temsil etmiyor’ dedi, resmi ajans bu ifadeleri kaldırdı

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Hamas’ın Filistin’i temsil etmediğini dile getirdi. Yönetimin resmi haber ajansı WAFA’ysa bu sözleri yayınladıktan birkaç saat sonra kaldırdı.

Mahmud Abbas. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Abbas ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro telefonda görüştü.

Yaklaşık 10 saat önce (16 Ekim saat 4 suları) WAFA’nın aktardığına göre Abbas bu görüşmede, Hamas’ın Filistin halkını temsil yetkisinde olmadığını belirterek “İşgali sonlandıracak olan, siyasi çözümün zorunluluğudur. Filistin halkının tek meşru temsilcisi, kararları, programları ve politikalarıyla Filistin Kurtuluş Örgütü’dür. Başka bir örgütün politikaları değildir” dedi.

Abbas’ın bu yöndeki sözleri Anadolu Ajansı tarafından da haberleştirildi.

Birkaç saat sonraysa bu ifade değiştirildi.

Reuters’ın aktardığına göre Hamas’la ilgili bölüm metinden çıkartıldı. Metinde sadece şu ifadeler yer aldı: “Başkan (Abbas) Filistin Kurtuluş Örgütü’nün politikalarının, programlarının ve kararlarının Filistin halkını tek meşru temsilcisidir, başka herhangi bir örgütün politikaları değil.”

İfadenin neden değiştirildiğiyle ilgili Abbas cephesinden ve WAFA’dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Abbas’ın Filistin Yönetimi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da sınırlı bir yönetim uyguluyor. Kendisi, 2007’de Gazze’nin kontrolünü ele geçiren ve Abbas’a sadık El Fetih partisi güçlerini deviren Hamas’a uzun süredir karşı çıkıyor.

Abbas aynı zamanda ABD’nin İsrail’le yaptığı geçmişteki barış görüşmelerinde Filistinlileri temsil eden şemsiye grup olan Filistin Kurtuluş Örgütü’ne de başkanlık ediyor.

WAFA’nın haberinde Maduro ile görüşmesi sırasında Abbas’ın ‘her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini reddettiğini ve sivillerin, mahkumların ve tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunduğu’ belirtildi.