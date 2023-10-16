ABD’de ‘nefret cinayeti’: Altı yaşındaki Filistinli çocuk öldürüldü, annesi ağır yaralı

ABD’nin Chicago kentinde altı yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, annesi de ağır yaralandı.

Fotoğraf: CNN

Filistin asıllı Amerikalı altı yaşındaki Wadea al Fayoume, cumartesi günü ‘askeri tarzda bir bıçakla’ 26 kez bıçaklandıktan sonra hastanede hayatını kaybetti. 32 yaşındaki annesiyse ağır yaralı olarak hastanede tedavi görüyor.

CNN‘in aktardığına göre Will County Şerif Ofisi, çocuğu öldüren 71 yaşındaki Joseph M. Czuba’nın ‘İsrail-Filistin savaşının etkisiyle çocuğu Müslüman olması nedeniyle öldürdüğünün tespit edildiğini’ bildirdi.

ABD Başsavcısı Merrick Garland, ABD Adalet Bakanlığı’nın da saldırıya ilişkin federal bir nefret suçu soruşturması başlattığını duyurdu.

Czuba, birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış dayak ile suçlanıyor.

Biden: Nefret karşısında sessiz kalmayacağım

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada nefret karşısında sessiz kalmayacağının altını çizdi.

Çocuğun ailesinin Amerika’ya herkesin aradığı yaşam alanı, öğrenmek ve barış içinde ibadet etmek için geldiğini kaydeden Biden, “Bu tür korkunç nefretin Amerika’da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor. Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerek” dedi.

Beyaz Saray’dan herkesin altı yaşında öldürülen çocuğun ailesine taziyelerini ilettiği, yaralanan annesine acil şifalar dilediğini aktaran Biden tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktardı.