Bütçe eylülde 129 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi eylülde 129,2 milyar lira açık verdi. Böylelikle iki ay aradan sonra bütçede yeniden açık kaydedildi.

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Bakanlık eylüldeki bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Verilere göre eylülde merkezi yönetim bütçesi 129,2 milyar lira, faiz dışı denge 58,5 milyar lira açık verdi.

Eylülde bütçe giderleri 570,5 milyar lira, gelirleri ise 441,3 milyar lira olarak kaydedildi. Aynı dönemde faiz giderleri yıllık yüzde 113,7 artışla 70,8 milyar liraya yükseldi. Vergi gelirlerinde artış ise yüzde 122,6. Bu dönemde vergi gelirleri 386,2 milyar lira.

SAdece BOTAŞ’a 14 milyar lira

BloombergHT’nin haberine göre eylülde bütçe giderlerine bakıldığında cari transferlerin öne çıktığı görüldü. Bakanlık verilerine göre eylülde cari transferler bir önceki yıla göre yüzde 88 artışla 212 milyar liraya çıktı. Eylülde sadece BOTAŞ’a 14 milyar lira aktarıldı.

Vergi gelirinde yüzde 122 artış

Eylülde vergi gelirleri yüzde 122,6 artarak 386,2 milyar liraya yükseldi. Dahilde alınan KDV yüzde 248,5 yıllık artışla 55,9 milyar liraya çıktı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelirleri eylülde 1,38 milyar lira olarak gerçekleşti.