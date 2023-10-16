Fidan, Hamas lideriyle rehineleri konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yle Filistin’deki son gelişmeler hakkında telefonda konuştu.
Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ‘sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı’ kaydedildi.
Ne olmuştu?
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail’in resmi savaş ilan ederek Gazze’ye yoğun bombardıman başlatmasını tetikleyen Hamas’ın bu saldırısında çok sayıda İsrailli rehin alınmıştı.
İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne götürüldüğü tespit edilen rehinelerin sayısının 199’a, öldürülen askerlerin sayısınınsa 291’e çıktığını duyurmuştu.