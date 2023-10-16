Minecraft 300 milyon eşiğini geçti

Tüm zamanların en çok satan video oyunu Minecraft 300 milyondan fazla kopya sattı.

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17 Mayıs 2009’da satışa sunulan Minecraft, halihazırda en çok satılan video oyunu özelliğini uzun süredir taşıyordu. Oyunun satılan kopya sayısı da her geçen gün artıyor.

Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre söz konusu gelişme, dün düzenlenen ‘Minecraft Live 2023’ adlı canlı yayın etkinliğinde açıklandı. Belirtilene göre oyun 15 Ekim itibarıyla 300 milyondan fazla kopya sattı.

Minecraft’ı 185 milyon satışla GTA V, 100 milyonla Tetris ve 83 milyonla Wii Sports takip ediyor.

Tüm zamanların en çok satan albümü Thriller yaklaşık 70 kopya, en çok satan konsol PS2’yse yaklaşık 155 milyon adet sattı.