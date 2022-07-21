Minecraft, NFT’lere kapıyı kapadı

En çok tercih edilen online oyunlardan Minecraft, artık NFT ve blockchain teknolojisini kullanmayacak.

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2014’te Microsoft tarafından 2,5 milyar dolara satın alınan Minecraft, 238 milyon adetten fazla ‘ömür boyu’ satışla tüm zamanların en çok satan oyunu unvanını kazandı. Oyun son zamanlarda popülerleşen metaverse evreniyle ilişkilendiriliyordu.

Ama bugün Minecraft’ın geliştiricisi Mojang Studios, blockchain teknolojisi ve NFT kullanımının yasaklanacağını duyurdu.

Halihazırda Mojang Studios tarafından sağlanan bir NFT desteği zaten bulunmuyordu. Ama oyununun özel sunucuları içinde blockchain entegrasyonu ve NFT’ler yer alıyordu.

NFT’lerin kullanımının oyun yönergelerini ihlal ettiği belirtilen açıklamada, bu teknolojilerin daha güvenli hale gelmesi durumunda tekrar kullanılabileceği yönünde bir açık kapı da bırakıldı.

NFT nedir?

‘Değiştirilemez para/çip’ anlamına gelen NFT, herhangi bir ürünün ‘dijital mülkiyet hakkı’ olarak adlandırılabilir. Herhangi bir heykel, ayakkabı veya kitabın NFT olarak karşılığı olabilir.

NFT, aynı diğer kripto birimleri gibi ‘blockchain’ teknolojisiyle doğrulanabiliyor ve kripto para birimleriyle alınıp satılabiliyor. Ürününüzü, bir pazaryeri aracılığıyla NFT’ye çevirerek satışa çıkarabiliyorsunuz. Satın alan kişi, gerçek ürünün özgün 40 karakterlik dijital koduna sahip oluyor.

Bu kod, aynı zamanda ürünün dijital sertifikası yerine geçiyor. NFT’ler birbirleriyle takas edilemiyor çünkü her bir ürüne verilen kod, yalnızca o ürünü temsil ediyor. Bu nedenle ‘koleksiyon nesnesi’ olarak değerlendiriliyor ve çoğaltılamıyor.