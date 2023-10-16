Aliyev, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti devlet başkanlığı binasına bayrağa basarak girdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde feshedilen de facto Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ne ait devlet başkanlığı binasına Dağlık Karabağ Cumhuriyeti bayrağına basarak girdi.

Görseller: AzTV

17 Eylül’de Azerbaycan Dağlık Karabağ’a karşı bir ‘antiterör’ operasyon başlatarak Ermeni güçlerden teslim olup ‘yasadışı rejime’ son verilmesini istemişti. Ermeni güçler, 24 saat sonra ateşkesi kabul etmişti.

Çoğunluğu Ermeni nüfus bölgeden Ermenistan’a göç etmiş, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin lideri Samvel Şahramanyan da yeni yılda Ermeni yönetiminin varlığının sona ereceğini duyurmuştu.

Aliyev dün Hankendi ve Hocalı’yı ziyaret ederek Azerbaycan bayrağını göndere çekti, konuşma yaptı.

Ayrıca, devlet medyası AzTV Aliyev’in Hankendi’de Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ne ait bir devlet başkanlığı binasını dolaştığı görüntüleri yayınladı.

Buna göre Aliyev binaya Dağlık Karabağ Cumhuriyeti bayrağına basarak girdi. Ayrıca binanın başka bir kısmında bayrak önüne seriliyken basına poz verdi.

Azerbaycan, bölgedeki Ermenilere ‘eşit yurttaş muamelesi’ yapılacağını kaydetmişti.