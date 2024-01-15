Akşam Postası / 15 Ocak 2024

İmamoğlu, Lütfü Savaş için ortaya karışık konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Lütfü Savaş’ı Hatay için aday göstermesi için ortaya karışık konuştu.

İBB’ye ‘kumpas’ valilik izniyle kurulmuş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, halk otobüsü üzerinden ‘kumpas’ın çekimlerine valiliğin resmi izin verdiğini söyledi.

Aralıktaki bütçe açığını AFAD ‘patlatmış’

Ekonomist Uğur Gürses, geçen aralıkta kaydedilen 842 milyarlık bütçe açığının 622 milyarının AFAD’a yapılan transferden kaynaklandığını öne sürdü.

İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında sınırdışı kararı

Antalyaspor’un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel hakkında sınırdışı edilmesi kararı verildi.

Dilan ve Engin Polat davasının savcısı emekli oldu

Dilan ve Engin Polat hakkında kara para soruşturması başlatan ve geçen ay Erzurum’a düz savcı olarak tayin edilen Gökalp Kökçü emekli oldu.

İşçilerin kaldığı konteynerde yangın: Üç ölü, iki yaralı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında üç işçi hayatını kaybetti, iki işçi yaralandı.

Eczacılar hatırlattı: Muadil ilaçlar güvenli

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) piyasada bulunmayan ilaçlar nedeniyle, reçetede yazılan markanın yerine, aynı etken maddeli ve aynı tedavi edici etkiyi gösteren muadil (eşdeğer) ilaçları verebildiklerini, bunların yanlış ya da farklı olmadığını duyurdu.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 24 bini geçti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 24 bin 100’e yükseldi.

Oxfam: İlk trilyonere 10 yıl, yoksulluğu bitirmeye en az 230 yıl var

Britanya merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam’ın hazırladığı rapora göre dünya 10 yıl içinde ilk trilyonerine sahip olacak, ancak yoksulluk 230 yıl daha ortadan kaldırılamayacak.

Bir yılda 10 kat arttı: 2023’te bütçe 1,37 trilyon açık verdi

Merkezi bütçe, 2023’te 1,37 trilyon açık verdi. Bu, 2022’deki bütçe açığının yaklaşık 10 katı.