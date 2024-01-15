Oxfam: İlk trilyonere 10 yıl, yoksulluğu bitirmeye en az 230 yıl var

Britanya merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam’ın hazırladığı rapora göre dünya 10 yıl içinde ilk trilyonerine sahip olacak, ancak yoksulluk 230 yıl daha ortadan kaldırılamayacak.

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Dünya genelinde son üç yıldır pandemi ve savaşlar nedeniyle emekçiler zor bir dönemden geçerken, dolar milyarderleri servetlerine servet katmaya devam etti.

Oxfam, Davos Dünya Ekonomik Forumu öncesi yayınlandığı raporda bu duruma dikkat çekti.

Rapora göre tümü erkek en zengin beş insan 2020’den bu yana servetini ikiye katladı.

Milyarderlerin serveti enflasyondan hızlı artıyor

Veriler bu beş zengine ait servetin, 2020’den bu yana her saat 14 milyon dolar arttığını ve toplam servetlerinin 405 milyar dolardan, 869 milyar dolara yükseldiğini ortaya koyuyor. Bütün dolar milyarderlerinin toplam serveti ise küresel enflasyon oranından üç kat daha hızlı artmış.

Rapor, milyarderlerin serveti artarken diğer tarafta yaklaşık 5 milyar kişiye denk gelen dünya nüfusunun yüzde 60’lık yoksul kesiminin daha da fakirleştiğini ortaya koydu.

791 milyon işçinin maaşlarının enflasyon oranında artmadığı ve her bir işçinin son iki yılda ortalama bir maaş kaybettiği de raporun aktardığı çarpıcı verilerden biri.

Yoksulluğu sona erdirmek 230 yıl alacak

Rapordaki öngörüye göre gelecek 10 yılda, dünya tarihinde ilk kez bir dolar trilyoneri ortaya çıkabilir. Buna karşılık yoksulluk 230 yıl sonra bile tamamen aşılamayacak.

Oxfam raporunun önsözünü yazan, eski ABD başkan adayı senatör Bernie Sanders, tarihte hiçbir zaman gelir ile servet arasında bu denli eşitsizlik görülmediğini vurguladı:

“Milyarderler zenginleşiyor, işçi sınıfı mücadele etmek zorunda, yoksullar ise çaresizlik içinde yaşıyor. Küresel ekonominin hüzünlü durumu bu.”