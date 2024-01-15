İmamoğlu, Lütfü Savaş için ortaya karışık konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Lütfü Savaş’ı Hatay için aday göstermesi için ortaya karışık konuştu.

Fotoğraf: AA

Depremin Hatay’ı yerle bir etmesine rağmen anketleri öne sürüp Lütfü Savaş’ın görevini sürdürmesinde sakınca görmeyen CHP yönetimi eleştirilerin hedefinde.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararını alternatif bulamamasıyla açıklamıştı.

Sözcü’den İpek Özbey’e konuşan İmamoğlu ise şifreli ifadeler kullandı.

“Çok ciddi tartışma konusu da Hatay’da Lütfü Savaş’ın adaylığı” sorusu üzerine İmamoğlu şunları dedi:

*Sayın Savaş, zor bir deprem döneminin belediye başkanı olmuştur. Türkiye tarihinin en trajik deprem felaketlerinden birisini yaşamış bir şehrin belediye başkanıdır. Böylesi bir durumda yargılamanın ya da tümden eksiltmenin sıkıntılı bir tarafı vardır. Çünkü çok objektif olamayabilir oradaki insanlar. Büyük acılar yaşadılar.

*Varsa karşılıklı bu soğumayı görmemiz ve buna göre tedbir almamız gerekir. Bu alınacak tedbir ve yapılacak iş/ işlemlerde elbette ki sayın Lütfü Savaş’ın yanında olacağız. Bir yıla yakındır biz elimizi Hatay’dan hiç çekmedik, çekmeyeceğiz. Kendisine destek olmaya, Hataylılara destek olmaya devam edeceğiz. Bu konuda da bir soğukluk ya da bir eksiklik ya da bir problem varsa gidermeyle ilgili elbette Lütfü Bey de bunu düşünecektir. Biz de düşüneceğiz. Kendisine katkı sunacağız.