Eleştirmenlerin Seçimi ‘Barbenheimer’ oldu

2024 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics’ Choice) Ödülleri’ne sekiz ödülle ‘Oppenheimer’ ve altı ödülle ‘Barbie’ damga vurdu.

‘The Bear’ ve ‘Beef’ dizileriyse dörder ödülle televizyon kategorilerini domine etti.

Bu yıl 29’uncusu düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics’ Choice) Ödülleri dün gece Santa Monica’daki Barker Hangar’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Komedyen Chelsea Handler’ın sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde, Christopher Nolan’ın tarihin akışını değiştiren atom bombasının yapılış hikayesini anlattığı ‘Oppenheimer’ en iyi film ve yönetmen dahil sekiz ödülle başı çekti.

Greta Gerwig’in 18 dalda adaylık kazanarak rekor kırdığı ‘Barbie’ filmiyse en iyi komedi ve en iyi şarkı dahil olmak üzere altı ödülle onu takip etti.

Poor Things – Emma Stone

Yorgos Lanthimos’un ‘Poor Things’ (Zavallılar) filmi de Emma Stone’a en iyi kadın oyuncu ödülünü getirdi.

En iyi erkek oyuncu ödülüyse ‘The Holdovers’taki oyunculuğu nedeniyle Paul Giamatti’ye layık görüldü.

Beef

Televizyon

Televizyon kategorisindeyse ‘The Bear’, ‘Beef’ ve ‘Succession’ ağırlıklı olarak ödülleri toplayan yapımlar oldu. Bu üçlü sırasıyla en iyi komedi, en iyi drama ve en iyi mini dizi dallarında ödüllere değer bulundu.

The Bear ve Beef dört dalda ödül alırken, Succession’sa toplam üç ödülde kaldı.

Kazananların tam listesi şöyle:

En İyi Film: Oppenheimer

En İyi Komedi: Barbie

En İyi Animasyon: Spider-Man: Across the Spider-Verse

En İyi Yabancı Dilli Film: Bir Düşüşün Anatomisi

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)

En İyi Erkek Oyuncu: Paul Giamatti (The Holdovers)

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone (Poor Things)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

En İyi Genç Oyuncu: Dominic Sessa (The Holdovers)

En İyi Oyuncu Grubu: Oppenheimer

En İyi Orijinal Senaryo: Barbie (Greta Gerwig, Noah Baumbach)

En İyi Uyarlama Senaryo: American Fiction (Cord Jefferson)

En İyi Sinematografi: Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

En İyi Sanat Yönetimi: Sarah Greenwood, Katie Spencer (Barbie)

En İyi Kurgu: Jennifer Lame (Oppenheimer)

En İyi Kostüm Tasarımı: Jacqueline Durran (Barbie)

En İyi Saç ve Makyaj: Barbie

En İyi Görsel Efekt: Oppenheimer

En İyi Orijinal Şarkı: I’m Just Ken (Barbie)

En İyi Film Müziği: Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Succession

Televizyon

En İyi Drama Dizisi: Succession

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin (Succession)

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook (Succession)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama): Billy Crudup (The Morning Show)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama): Elizabeth Debicki (The Crown)

En İyi Komedi Dizisi: The Bear

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White (The Bear)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri (The Bear)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi): Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi): Meryl Streep (Only Murders in the Building)

En İyi Mini Dizi: Beef

En İyi TV Filmi: Quiz Lady

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi): Steven Yeun (Beef)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi): Ali Wong (Beef)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi): Jonathan Bailey (Fellow Travelers)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi): Maria Bello (Beef)

En İyi Yabancı Dilde Dizi: Lupin

En İyi Animasyon Dizisi: Scott Pilgrim Takes Off

En İyi Talk Show: Last Week Tonight with John Oliver

En İyi Stand-up: John Mulaney: Baby J