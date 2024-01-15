Dilan ve Engin Polat davasının savcısı emekli oldu

Dilan ve Engin Polat hakkında kara para soruşturması başlatan ve geçen ay Erzurum’a düz savcı olarak tayin edilen Gökalp Kökçü emekli oldu.

Anadolu başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor Başkanı İlhanlı hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatılmış, Polat ailesi tutuklanmıştı.

Kamuoyunu uzun süredir meşgul eden bu üç büyük soruşturmanın savcısı Gökalp Kökçü ise Polat dosyasında basına bilgi sızdırdığı ve bir FETÖ imamı hakkında takipsizlik verdiği iddiasıyla Hakimler Savcılar Kurulu’nca (HSK) Erzurum’a sürülmüştü.

Daha sonra Kökçü’nün eşi İrem Kökçü’nün 2004-2009 yılları arasında Adnan Oktar’ın müridleri arasında olduğu ve bu davada tanık olarak ifade verdiği ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun X hesabından yaptığı paylaşıma göre, eşi hakkında çıkan haberlerin ardından emeklilik dilekçesi veren Kökçü’nün talebi kabul edildi.

“Dilan Polat dosyasıyla son dönemde sıkça gündeme gelen, İstanbul Adliyesi’nde kendisinden kapatılması istenen dosyaları HSK’ya şikayet eden savcı G.K.; eşinin Oktar Grubu ile geçmişteki bağlantısını gösteren haberlerin ardından emeklilik dilekçesi vermişti. HSK, bugün talebi kabul ederek Savcı G.K. hakkında emeklilik kararı verdi. Erzurum’a tayin edilen Dilan Polat dosyasının savcısı böylece mesleği bırakmış oldu.”