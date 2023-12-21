506 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) mazerete dayalı güz kararnamesiyle 506 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu 1’inci Dairesi, ‘2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi’ni yayınladı. 480 adli yargı, 26 idari yargı olmak üzere toplamda 506 hakim ve savcının yeri değiştirildi.

Anadolu Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ziyaeddin Mümtaz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde daire başkanı olarak, Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Şahin’se İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi üyesi olarak atandı.

İstanbul Anadolu hakimleri Mahmut Devecioğlu Büyükçekmece’de, Hatice Korkmaz Küçükçekmece’de, Süheyla Akkaş Ankara Batı Hakimliği’nde, Ecem Temoçin Karşıyaka Hakimliği’nde, Hacer Sağlam Denizli Hakimliği’nde görevlendirildi.

Polat çiftinin savcısı Erzurum’a gönderildi

İstanbul Anadolu savcılarından Gökalp Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi savcısı oldu. Kökçü, Dilan ve Engin Polat çifti soruşturmanın savcısıydı.

Yine Anadolu savcısı Fatih Dönmez’se Bakırköy savcısı olarak atandı. İstanbul Anadolu Savcısı Murat Aytekin’se İstanbul hakimi olarak görevlendirildi. Anadolu savcılarından Fatmagül Yörük, Marmaris başsavcılığına atandı.

Ankara

Ankara savcılarından Şenol Taşkale, Ankara Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi. Yine Ankara savcılarından Melih Aladağ, Ankara Başsavcı Vekili olarak atandı.

Ankara Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz, Yargıtay Savcısı oldu.