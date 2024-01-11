İsmail Saymaz: Adnan Hoca-FETÖ bağını kuran Dilan Polat savcısının eşiymiş

Dilan ve Engin Polat soruşturmasını yürüten, geçen ay Erzurum’a düz savcı olarak tayin edilen Gökalp Kökçü’nün eşi İrem Kökçü, 2004-2009 yılları arasında Adnan Hoca’nın müridleri arasındaymış.

Yıllarca Adnan Hoca’cıların avukatlığını yapmış.

Adnan Hoca Davası’nda tanık olarak ifadesi alınan İrem Kökçü, örgütle Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz arasında temas kurduğunu söylüyor.

SANIK DEĞİL, TANIK

Savcı Gökalp Kökçü, Dilan-Engin Polat dosyasında basına bilgi sızdırdığı ve bir FETÖ imamı hakkında takipsizlik verdiği iddiasıyla Hakimler Savcılar Kurulu’nca Erzurum’a sürüldü.

Avukat eşi İrem Kökçü’nün de Adnan Hoca’cılarla bağlantısı tespit edildi.

Kökçü çifti 2021 yılında evlenmiş.

Dünya evine girdikleri yıl Gökalp Kökçü’nün çalıştığı İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde Adnan Hoca Davası görülüyordu. Tanıklar arasında eşi İrem de var.

KIZ KARDEŞLER İÇİNDE

İddiaya göre…

İrem Kökçü, genç bir avukatken Adnan Hoca grubu içerisinde ‘Kız Kardeşler’ topluluğundaydı. Ardından örgüte bağlı Rota Hukuk Bürosu’nda görevlendirildi.

Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’le ilişkilenmek üzere talimat verildi.

Öz’le temas kurdu.

Önde gelen Adnan Hocacılardan Tarkan Yavaş ve Halil Hilmi Müftüoğlu’nu Öz’le tanıştırdı.

Öz’le adliyede yapılan görüşmede,1999’daki Adnan Hoca Ana Davası’nın Ergenekon tarafından açıldığı iddiasıyla dilekçeler verdiler. Adnan Hoca soruşturmasını yürüten dönemin Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan, siyasetçi Emin Şirin ve Doğan Medya Grubu’nun Ergenekon kapsamına alınmasını önerdiler.

İsmail Saymaz’ın yazısı