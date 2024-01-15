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Tansiyon yükseliyor: Husiler ABD konteyner gemisini vurdu

Yemen’de bulunan İran destekli Husiler, ABD’ye ait bir konteyner gemisini vurdu.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füzenin ABD konteyner gemisi ‘Gibraltar Eagle’ı vurduğunu duyurdu.


Yaralanan olmadığı ve geminin önemli hasara uğramadığı aktarılan açıklamada, geminin seyrine devam ettiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim’den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık’ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu ‘deniz görev gücü’ oluşturulduğunu duyurdu.

Kızıldeniz’de 31 Aralık’ta İsrail’le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait üç sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Bölgedeki ABD ve Britanya güçleri 12 Ocak’ta Yemen’de Husilere ait hedefleri vurdu.

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