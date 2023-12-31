ABD Kızıldeniz’de Husilere ait üç tekneyi batırdı

AB donanması, Kızıldeniz’de bir konteyner gemisine çıkmaya çalışan Husilere ait tekneyi vurduğunu açıkladı.

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Yemen’de Eylül 2014’ten beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan İran destekli Husiler, Gazze’deki savaş gerekçesiyle İsrail’i hedef almaya başlamıştı.

Husiler Kızıldeniz’den İsrail’e gidecek ticari gemileri engelleyeceklerini söylemiş ve dünyanın en büyük beş konteyner taşımacılığı şirketi, Kızıldeniz’den geçişleri durdurmuştu.

Bunun üzerine ABD önderliğinde 20’ye yakın ülkenin katılımıyla bölgede güvenliği sağlamak için uluslararası görev gücü oluşturulmuştu.

AA’nın haberine göre ABD ordusu paylaştığı açıklamada, Husilerin kontrolündeki bölgelerden dört teknenin Maersk Hangzhou isimli nakliye gemisine ateş açtığını ve gemiye metrelerce yaklaştığını belirtti.

Yakındaki ABD savaş gemilerinden kalkan helikopterler imdat çağrısına yanıt verdi. Üzerlerine ateş açılmasının ardından üç tekneyi ‘meşru müdafaa kapsamında’ batırdı.

Üç teknedeki mürettebat öldürüldü. Dördüncü tekneyse kaçtı.

ABD Merkez Komutanlığı, saldırıya uğrayan Maersk Hangzhou adlı ticari geminin Singapur’a kayıtlı olduğunu ve Danimarkalı bir firma tarafından işletilip sahiplenildiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan Maersk, Kızıldeniz’deki seferlerini 48 saat süreyle durdurduğunu açıkladı.