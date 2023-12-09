Husiler: İsrail’e giden gemilerin geçişini engelleyeceğiz

Yemen’deki İran destekli Husiler, Gazze’ye gıda ve ilaç yardımlarının girişi sağlanmadığı takdirde Kızıldeniz üzerinden İsrail’e giden tüm gemilerin geçişini engelleme tehdidinde bulundu.

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Yemen’deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım’daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz’de İsrail gemilerini hedef alabileceklerini söylemişti.

Ardından Husiler, Babu’l Mendeb Boğazı’nda ‘Unity Explorer’ ve ‘Number Nine’ adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

Husiler’den benzer bir tehdit geldi. AA’nın haberine göre Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şunları kaydetti:

“Gazze Şeridi’ne ihtiyaç duyulan gıda ve ilaç girmemesi halinde, Yemen Silahlı Kuvvetleri (Husiler) hangi milletten olursa olsun Siyonist oluşuma giden gemilerin (Kızıldeniz’den) geçişini engelleyecek ve güçlerimizin meşru hedefi haline gelecektir.”

Seri, söz konusu kararın açıklamanın duyurulduğu andan itibaren uygulayacağını vurgulayarak, “Deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gemi ve şirketleri İsrail limanlarıyla iş yapmamaları konusunda uyarıyoruz” dedi.