Yaramazlara biraz batar!

Kızıldeniz’de gerilim arttı, petrol fiyatları yükseldi

ABD ve Britanya’nın Yemen’deki Husilere düzenlediği ortak askeri harekatın ardından petrol fiyatları yüzde 4 arttı.

Fotoğraf: AA

Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim’den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da drone ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.


Bu nedenle çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz’deki seferlerini durdurmuştu. Saldırılara karşı ABD’nin öncülüğünde çok sayıda ülkenin içinde olduğu koalisyon kurulmuştu.

Bölgedeki ABD ve Britanya güçleri, dün gece Yemen’de Husilere ait hedefleri vurdu.

Gerilim tırmanınca ham petrolün fiyatı da yükseldi. BBC Türkçe’nin haberine göre Brent ham petrolün varili 80,55 dolara çıktı.

Saldırıların, Orta Doğu’da gerilimi tırmandırıp bölgeden petrol tedarikini tehdit edebileceğinden endişe ediliyor.

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