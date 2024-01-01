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Yaramazlara biraz batar!

Gerilim tırmanıyor: İran’a ait savaş gemisi Kızıldeniz’e girdi

İran’ın ‘Elburz’ adlı savaş gemisinin Kızıldeniz’e girdiği bildirildi.

Fotoğraf: AA

Kızıldeniz’de ABD’yle İran destekli Husiler arasında gerilim başlayan gerilim tırmanıyor. AA’nın Tesnim Haber Ajansı’ndan aktardığına göre İran donanmasının 94’üncü Deniz Filosu komutasındaki ‘Elburz’ adlı savaş gemisi, Babu’l Mendeb Boğazı’nı geçerek Kızıldeniz’e girdi.


Haberde, İran donanmasının 2009’dan bu yana ‘nakliye hatlarını güvence altına almak, korsanlarla mücadele etmek ve diğer görevleri yerine getirmek için açık sularda faaliyet gösterdiği’ ifade edildi.

Ne olmuştu?

Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim’den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen’den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurmuştu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Son olarak dün Kızıldeniz’de İsrail’le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait üç sürat teknesinin ABD helikopterleri tarafından batırılması sonucunda Husilerden 10 kişi ölmüştü.

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