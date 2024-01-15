İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında sınırdışı kararı

Antalyaspor’un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel hakkında sınırdışı edilmesi kararı verildi.

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli futbolcunun, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Jehezkel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TRT Spor‘un aktardığına göre savcılıktaki sorgusundan sonra serbest bırakılan Jehezkel, hakkında sınırdışı edilmesi kararı verildi.

Ne olmuştu?

Süper Lig’in 20’nci haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara göstermişti.

Yazıda İsrail-Hamas savaşının başlangıcı olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması büyük tepki çekmişti.

Futbolseverler, Jehezkel’in çocukların öldürüldüğü savaşta İsrail’e destek mesajı gönderdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savunurken, Antalyaspor futbolcusunu kadro dışı bıraktığını duyurmuştu.

Antalya başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçunu işlediği gerekçesiyle Jehezkel dün gece gözaltına alınmıştı.