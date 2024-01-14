Antalyaspor, İsrailli oyuncusu Jehezkel’i kadro dışı bıraktı

Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketten dolayı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel’i kadro dışı bıraktı.

Süper Lig’in 20’nci haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel’in attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara göstermişti.

Yazıda İsrail-Hamas savaşının başlangıcı olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması büyük tepki çekti.

Futbolseverler, Jehezkel’in çocukların öldürüldüğü savaşta İsrail’e destek mesajı gönderdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, Sagiv Jehezkel’i kadro dışı bıraktıklarını duyurdu:

“Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir.”