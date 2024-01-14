İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında soruşturma başlatıldı

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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Süper Lig’in 20’nci haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara göstermişti.

Yazıda İsrail-Hamas savaşının başlangıcı olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması büyük tepki çekmişti.

Futbolseverler, Jehezkel’in çocukların öldürüldüğü savaşta İsrail’e destek mesajı gönderdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savunurken, Antalyaspor futbolcusunu kadro dışı bıraktığını duyurmuştu.

Adalet Bakanı Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jehezkel hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

“Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir, çocuk kadın, genç yaşlı demeden Gazze’de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail’in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”