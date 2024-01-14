TFF, Jehezkel hakkında disiplin soruşturması başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında disiplin soruşturması başlattı.

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Süper Lig’in 20’nci haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında Akdeniz ekibinin 68’inci dakikadaki beraberlik golünü atan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gol sevincinde el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.

Yazıda İsrail-Hamas savaşının başlangıcı olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması büyük tepki çekti.

Disiplin soruşturması başlatıldı

Antalyaspor’da kadro dışı bırakılan ve Antalya başsavcılığında hakkında adli soruşturma başlatılan Jehezkel için TFF de bir açıklama yayımladı.

TFF’den yapılan yazılı açıklamada, sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı duyuruldu:

“​​​​​​​Trendyol Süper Lig’de oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında futbolcu Sagiv Jehezkel’in hiçbir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor’un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır. İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın.”