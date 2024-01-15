Aralıktaki bütçe açığını AFAD ‘patlatmış’

Ekonomist Uğur Gürses, geçen aralıkta kaydedilen 842 milyarlık bütçe açığının 622 milyarının AFAD’a yapılan transferden kaynaklandığını öne sürdü.

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Merkezi bütçe, 2023’te 1,37 trilyon açık verdi. Bu, 2022’deki bütçe açığının yaklaşık 10 katı. Sadece aralıktaki bütçe açığıysa 842,5 milyar lira.

Ekonomist Gürses’in Ankara’daki kaynaklarından öğrendiğine göre 842,5 milyarın 622 milyarı AFAD’a transfer edilmiş: “Deprem nedeniyle yapılan bu 622 milyarlık transfer olmasaydı, yıl yaklaşık 750 milyarlık bir bütçe açığı ile bitecekti. Bu bile 2022 bütçe açığı olan 139 milyarın 5 kat üzerinde.”

Gürses, bütçe açığı hesaplamalarında kur korumalı mevduat (kkm) ayrıntısına da dikkat çekti. KKM geçen yıl bütçeden çıkarılıp Merkez Bankası’na yüklenmişti.

Gürses şöyle dedi: “Bir de Hazine’nin üzerinde olan yaklaşık 200-300 milyarlık KKM kur farkının (Tam olarak bilmiyoruz) TCMB’ye aktarıldığını da hesaba katarsak Nebati döneminde süpürülen ‘halı altından’ çıkan bütçe açığının nasıl bir tablo sergileyeceğini hayal edelim.”

Aralık ayında bütçe açığı 842 milyar oldu. Böylece tüm yılın bütçe açığı 1.374 milyar TL oldu.

Aralık'ta 842 milyarın 622 milyarı sermaye transferinden geliyor.

Bunun da AFAD'a yapılan bütçe transferi olduğunu Ankara kaynaklarından öğrendim.

Deprem nedeniyle yapılan bu 622… — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) January 15, 2024

Ekonomist Hakan Kara, bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 5,3 olarak hesapladı.

Bütçe açığı son yılların rekorunu kırarak milli gelire oranla %5,3 oldu. Kamunun kendi belirlediği harç ve vergilere %54, ücretlere %50'ye yakın zam yapıldı.

Faiz artışı enflasyonu düşürmede işe yaramıyor deniyor, böyle olursa tabii yaramaz. https://t.co/GePnAzVzNc — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 15, 2024

Hazine’den emekli müsteşar Faik Öztrak’sa “KKM maliyetinin bütçede kalması durumunda, bütçe açığının milli gelire oranının 2003’te kaydedilen yüzde 8’in üzerine çıkacağını söylemek mümkün” dedi.