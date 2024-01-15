Aralıktaki bütçe açığını AFAD ‘patlatmış’

Ekonomist Uğur Gürses, geçen aralıkta kaydedilen 842 milyarlık bütçe açığının 622 milyarının AFAD’a yapılan transferden kaynaklandığını öne sürdü.
Merkezi bütçe, 2023’te 1,37 trilyon açık verdi. Bu, 2022’deki bütçe açığının yaklaşık 10 katı. Sadece aralıktaki bütçe açığıysa 842,5 milyar lira.
Ekonomist Gürses’in Ankara’daki kaynaklarından öğrendiğine göre 842,5 milyarın 622 milyarı AFAD’a transfer edilmiş: “Deprem nedeniyle yapılan bu 622 milyarlık transfer olmasaydı, yıl yaklaşık 750 milyarlık bir bütçe açığı ile bitecekti. Bu bile 2022 bütçe açığı olan 139 milyarın 5 kat üzerinde.”
Gürses, bütçe açığı hesaplamalarında kur korumalı mevduat (kkm) ayrıntısına da dikkat çekti. KKM geçen yıl bütçeden çıkarılıp Merkez Bankası’na yüklenmişti.
Gürses şöyle dedi: “Bir de Hazine’nin üzerinde olan yaklaşık 200-300 milyarlık KKM kur farkının (Tam olarak bilmiyoruz) TCMB’ye aktarıldığını da hesaba katarsak Nebati döneminde süpürülen ‘halı altından’ çıkan bütçe açığının nasıl bir tablo sergileyeceğini hayal edelim.”
Ekonomist Hakan Kara, bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 5,3 olarak hesapladı.
Hazine’den emekli müsteşar Faik Öztrak’sa “KKM maliyetinin bütçede kalması durumunda, bütçe açığının milli gelire oranının 2003’te kaydedilen yüzde 8’in üzerine çıkacağını söylemek mümkün” dedi.