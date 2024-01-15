Bir yılda 10 kat arttı: 2023’te bütçe 1,37 trilyon açık verdi

Merkezi bütçe, 2023’te 1,37 trilyon açık verdi. Bu, 2022’deki bütçe açığının yaklaşık 10 katı.

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Merkezi yönetim bütçesi 2022 Ocak-Aralık döneminde 142 milyar 660 milyon lira açık vermişti. Bütçe kanununda 2023 yılı için öngörülen açıksa 659,4 milyar liraydı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2023’te merkezi yönetim bütçe giderleri 6 trilyon 585,5 milyar lira, bütçe gelirleri 5 trilyon 210,5 milyar lira ve bütçe açığı 1 trilyon 375 milyar lira. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri, 5 trilyon 910,8 milyar lira ve faiz dışı açıksa 700,4 milyar lira.

Sadece aralık açığı 842,5 milyar lira

2023 Aralık’ta merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 392,5 milyar lira, bütçe gelirleri 549,9 milyar lira ve bütçe açığı 842,5 milyar lira. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 350,1 milyar lira ve faiz dışı açıksa 800,2 milyar lira.

Açık bir yılda 10 kat arttı

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde 142 milyar 660 milyon TL açık vermişken 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde 1 trilyon 374 milyar 968 milyon TL açık vermiştir.

2022 yılı Ocak-Aralık döneminde 168 milyar 243 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde 700 milyar 353 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 6 trilyon 585 milyar 456 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 674 milyar 615 milyon TL, faiz hariç harcamalarsa 5 trilyon 910 milyar 841 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 123,8 oranında artarak 6 trilyon 585 milyar 456 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124,6 oranında artarak 5 trilyon 910 milyar 841 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 5 trilyon 210 milyar 488 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 4 trilyon 500 milyar 866 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 596 milyar 279 milyon TL olmuştur.

2022 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirleri 2 trilyon 800 milyar 88 milyon TL iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 86,1 oranında artarak 5 trilyon 210 milyar 488 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Aralık dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91,2 oranında artarak 4 trilyon 500 milyar 866 milyon TL olmuştur.”