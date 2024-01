Gökhan Zan İsmail Saymaz’a Lütfü Savaş üzerinden ‘dokundurdu’

Gazeteci İsmail Saymaz, Lütfü Savaş’ın tepki çeken adaylığını yorumlarken alternatif olarak ismi öne çıkan Gökhan Zan’ı ‘küçümseyince’ Zan’dan yanıt gecikmedi.

Depremdeki sorumluluğuna rağmen CHP’nin Lütfü Savaş’ı yeniden Hatay Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday göstermesi eleştirilerin hedefi olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savaş’ın anketlerde en çok oy alan kişi olduğunu öne sürmüş ve “Alternatif bulamadık” demişti.

Katıldığı Sözcü TV yayınında Özel gibi Lütfü Savaş’ın anketlerde birinci çıktığını öne süren Saymaz, alternatif isim olarak görülen Gökhan Zan için “İyi topçu ama iyi belediye başkanı olur mu sorusunu kimsenin sorduğu yok. Başkan seçilecek oyu alabileceğine ihtimal vermiyorum” dedi.

Saymaz’a Zan’dan yanıt geldi. Zan’ın X (eski adıyla Twitter) hesabında konuyla ilgili mesajı özetle şöyle:

“Peki soruyorum size, Gökhan Zan neden iyi belediye başkanı olamaz? Belediye Başkanı illa doktor, avukat, mühendis, gazeteci, öğretmen, asker olacak diye anayasada bir kaide var da bizim mi haberimiz yok?

Gökhan Zan size ne yaptı? Kul hakkı mı yedi? Onlarca insanın ölümüne sebep olanlarla altın makaslarla açılış mı yaptı? Kendi yaşadığı şehirdeki hemşehrilerine sırtını mı döndü? Arkasından vatan haini, satılık adam diye mi bağırıldı? Yolda yürürken bu şehirdeki her evde, her sokakta, mezardaki her insanda senin ahın var mı dendi? Acıyla sınanmış insanlara parmak sallayarak ruhlarındaki acıyı görmezden mi geldi?

Hatay, siyasi değil, siyaset üstü bir konudur benim için. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadim şehri, bu toprakların manevi mirası Hatay için, son nefesime kadar elimi taşın altına koydum, koymaya da devam edeceğim. Bunun içinde illa siyasi bir menfaatim olmasına gerek yok, benim siyasete tek girme sebebimin, deprem gibi ağır bir yıkıma uğramış bu güzel şehrimin ve o şehrin güzide insanlarının sesi olabilmekti.

Sizler, kendi partisinin alternatifi olmadığından mecburi aday yapılanların, binlerce ah alanların, çaresizliğin tek sebebi olarak görülen, siyasi vicdandan yoksun kişilerin yanında durmaya devam edin.

Ben Hatay’da doğmuş Alevi olmaya, arkadaşının başı derde girdiğinde Sünni olmaya, ninesi gibi sevdiği komşusu öldüğünde ya da cenazesine kiliseye gittiğinde Hristiyan olmaya, evine misafir geldiğinde, yemeğini yiyip Yahudi olmaya, Kürtçe şarkılar söyleyip, Sünnice halaylar çekmeye, Hristiyanca dualara ortak olmaya devam edeceğim. Çünkü ben Hatay’da doğdum.

Sizler benim iyi topçu olup, iyi bir belediye başkanı olamayacağıma söylemeye devam etseniz de, ben sadece insan olmaya, vatan ve milletim için, her zerresinde atamın kokusunu duyduğum Hatay için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim.”