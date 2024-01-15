İBB’ye ‘kumpas’ valilik izniyle kurulmuş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, halk otobüsü üzerinden ‘kumpas’ın çekimlerine valiliğin resmi izin verdiğini söyledi.

İstanbul’da bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşılıp otobüsün bozukmuş gibi gösterildiği, sonra da set kurulup çekim yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Her şey İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün denetim sırasında görev yerinden çok uzağında olduğu tespit edilmesiyle başladı. Normalde Beykoz Kavacık bölgesinde çalışan otobüs için sisteme ‘arıza’ bilgisi girilmiş. Sefere çıkmayan otobüs çekim için Eyüpsultan’a gitmiş.

Araç yol kenarına çekildikten sonra çekim ekibi ve malzemeler yerleştirilmiş. Hatta otobüsün bozuk olduğunu göstermek için sis efekti bile kullanılmış.

İBB’nin incelemelerinden sonra şoförün 15 bin lira karşılığında reklam filmi için otobüsü kullandırdığı anlaşılmış ve ruhsatı iptal edilmişti.

Kumpasın izni valilikten

İmamoğlu bu ‘kumpas’la ilgili çekim ekibine resmi izin verildiğini söyledi: “İstanbul genelinde çok yetkili bir izin. Valilikten alınmış bu izin. Ve çok geniş yetki verilmiş. Bu kadar geniş kapsamlı izinleri almak önemlidir. Adres belli olunca biraz boyunlar kıldan ince oluyor. Bunu bir çekim sahası haline getiriyor ama sizin bir hesabınız varsa Yaradan’ın da bir hesabı var kardeşim. Patladınız, pat diye patladınız. Zaten sizin işiniz bu kadar. Pat! Bu kadar alçaldınız. Ben hep yani bu tür durumlarda aile terbiyem gereği sadece Allah sizi ıslah etsin. Allah sizin bu kötü emellerinizden bu milleti korusun. Sizi Allah’a havale ediyorum.”