İBB’ye bir kumpas daha: Bozuk otobüs

İstanbul’da bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşılıp otobüsün bozukmuş gibi gösterildiği, sonra da set kurulup çekim yapıldığı ortaya çıktı.

Daha önce ‘bozuk asansör ve yürüyen merdiven’ kumpaslarını ortaya çıkaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu kez de ‘bozuk otobüs’ reklamını suçüstü yakaladı.

İBB Haber tarafından paylaşılan videoda, bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşılarak bozukmuş gibi gösterildiği, sonra da set kurulup çekim yapıldığı belirtildi.

Görüntülerde otobüsün bozuk olduğunu göstermek için sis efekti yapıldığı, arka kapıda bekleyen yolcuların ise otobüsü itmeye çalıştığı görülüyor.

Paylaşılan görüntülerde yaşananlar şöyle aktarıldı:

*İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün denetim sırasında görev yerinden çok uzağında olduğu tespit edildi.

*Görev sahası olmayan Bahçeköy durağında olan otobüse ilişkin yapılan incelemede, Beykoz Kavacık bölgesinde çalıştığı, sefer günü ise araç sahibinin talimatıyla şoförün sisteme ‘arıza’ bilgisi girip, seferine çıkmadığı anlaşıldı. Otobüsün reklam filminin çekildiği Eyüpsultan bölgesine gittiği tespit edildi.

*Araç yol kenarına alındıktan sonra ise çekim ekibi ve malzemeler yerleştiriliyor. Araç içindeki konuşmalardan, reklam filminin AKP için yapıldığı anlaşılıyor.

*Yapılan incelemelerde şoförün 15 bin lira karşılığında reklam filmi için otobüsü kullandırdığı anlaşıldı ve ruhsatı iptal edildi.