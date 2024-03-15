‘Mal Allah’ın’ demişti: Mülk babadanmış!

Mal varlığına ilişkin soruyu “Mal bizim değil Allah’ın” diye yanıtlayan AKP’nin Ankara belediye başkan adayı Turgut Altınok çoğu anne babadan miras görünen mülklerinin ‘göz kamaştırıcı’ listesini paylaştı.

UNICEF: Gazze’de açlık çeken bebeklerin oranı ikiye katlandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan bebeklerin oranının bir ayda iki katına çıktığını duyurdu.

Merkez Bankası anketi: Dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası (MB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,53 lira oldu.

Çanakkale’de göçmenleri taşıyan bot battı: Dördü bebek 16 ölü

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı. Dördü bebek olmak üzere 16 göçmen öldü. Dört kişiyse sağ kurtarıldı.

Bütçe şubatta 153,8 milyar lira açık verdi

Bütçede şubatta 153 milyar 798 milyon lira, ocak-şubat döneminde de 304 milyar 517 milyon lira açık oluştu.

BİSAM raporu: Açlık sınırı asgari ücrete dayandı

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) raporuna göre şubatta açlık sınırı 16 bin 100 lira, yoksulluk sınırıysa 55 bin 691 lira oldu.

Baba Cihantimur adli kontrolle serbest: İfadesi ortaya çıktı

Trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi yazar Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UEFA’dan Fenerbahçe taraftarına üç maç deplasman yasağı

UEFA, Union Saint-Gilloise ile Belçika’da oynanan karşılaşmadaki tribün olayları nedeniyle sarı lacivertli taraftarlara üç maç deplasman yasağı verdi.

Ülke puanında son durum: Türkiye ilk 10’da

Türkiye, ülke puanı sıralamasında ilk 10’daki yerini garantiledi.

Benzin ve motorine zam

Benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam geldi.

Avrupa Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri bugün çekilen kurayla belli oldu.

‘Black Mirror’ın yeni sezonu seneye

Netflix’in hemen her bölümüyle izleyiciyi sınayan distopik dizisi ‘Black Mirror’ın yeni sezonu 2025’te geliyor.