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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 15 Mart 2024

‘Mal Allah’ın’ demişti: Mülk babadanmış!

Mal varlığına ilişkin soruyu “Mal bizim değil Allah’ın” diye yanıtlayan AKP’nin Ankara belediye başkan adayı Turgut Altınok çoğu anne babadan miras görünen mülklerinin ‘göz kamaştırıcı’ listesini paylaştı.

UNICEF: Gazze’de açlık çeken bebeklerin oranı ikiye katlandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan bebeklerin oranının bir ayda iki katına çıktığını duyurdu.


Netanyahu Refah’a saldırı planını onayladı

Merkez Bankası anketi: Dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası (MB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,53 lira oldu.

Çanakkale’de göçmenleri taşıyan bot battı: Dördü bebek 16 ölü

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı. Dördü bebek olmak üzere 16 göçmen öldü. Dört kişiyse sağ kurtarıldı.

Bütçe şubatta 153,8 milyar lira açık verdi

Bütçede şubatta 153 milyar 798 milyon lira, ocak-şubat döneminde de 304 milyar 517 milyon lira açık oluştu.

BİSAM raporu: Açlık sınırı asgari ücrete dayandı

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) raporuna göre şubatta açlık sınırı 16 bin 100 lira, yoksulluk sınırıysa 55 bin 691 lira oldu.

Baba Cihantimur adli kontrolle serbest: İfadesi ortaya çıktı

Trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi yazar Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UEFA’dan Fenerbahçe taraftarına üç maç deplasman yasağı

UEFA, Union Saint-Gilloise ile Belçika’da oynanan karşılaşmadaki tribün olayları nedeniyle sarı lacivertli taraftarlara üç maç deplasman yasağı verdi.

Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos

Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına aday

Ülke puanında son durum: Türkiye ilk 10’da

Türkiye, ülke puanı sıralamasında ilk 10’daki yerini garantiledi.

Benzin ve motorine zam

Benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam geldi.

Avrupa Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri bugün çekilen kurayla belli oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

‘Black Mirror’ın yeni sezonu seneye

Netflix’in hemen her bölümüyle izleyiciyi sınayan distopik dizisi ‘Black Mirror’ın yeni sezonu 2025’te geliyor.

Keyifli bir hafta için etkinlik rehberi

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Mahfi Eğilmez uyardı: Brad Pitt’e bunu yapan bize ne yapmaz

Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi adı kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı: “Çok yayıldı, dikkat etmek lazım… İspanya’da iki kadın Brad Pitt’le konuştuğunu zannederek 325 bin avro (12 milyon 386 bin lira) kaptırdı. Brad Pitt’e bunu yapan bize ne yapmaz.”

Polis katili: Silahı yerde gördüm, kasten suç işlemedim

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde polis memuru Şeyda Yılmaz’ı silahla vurarak öldüren Yunus Emre Geçti’nin hakimlik ifadesi ortaya çıktı: “Ben kimseden silah almadım, yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim.”

CHP’li Pazar belediyesine 1,3 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, topladığı çöpleri dere kenarına döktüğü gerekçesiyle Rize Pazar Belediyesine 1 milyon 299 bin lira idari para cezası kesti.