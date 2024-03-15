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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri bugün çekilen kurayla belli oldu.

Fotoğraf: AA

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

  • Milan-Roma
  • Liverpool-Atalanta
  • Bayer Leverkusen-West Ham United
  • Benfica-Marseille

Karşılaşmalar 11 ve 18 Nisan’da oynanacak.

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