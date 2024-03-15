UEFA Avrupa Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri bugün çekilen kurayla belli oldu.
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
- Milan-Roma
- Liverpool-Atalanta
- Bayer Leverkusen-West Ham United
- Benfica-Marseille
Karşılaşmalar 11 ve 18 Nisan’da oynanacak.
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