Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan bebeklerin oranının bir ayda iki katına çıktığını duyurdu.

Gazzeli çocuklar açlıkla karşı karşıya. (AA)

UNICEF iki yaşın altındaki her üç çocuktan birinin (yüzde 31) akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ve bu oranın ocak ayındakinin iki katı olduğunu duyurdu.

AA’nın haberine göre UNICEF, savaş ve devam eden tedarik kısıtlamaları nedeniyle açlıktan ölen çocukların oranının çok sert bir şekilde arttığı ve daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığı uyarısında bulundu.

UNICEF’in açıklamasında, son haftalarda abluka altındaki Gazze’nin kuzeyinde en az 23 çocuğun yetersiz beslenme ve susuzluktan öldüğüne dair haberlere dikkat çekildi.

UNICEF ayrıca çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaklaşık 13 bin 450 çocuk ve gencin hayatını kaybettiğini belirtti.