Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı. Dördü bebek olmak üzere 16 göçmen öldü. Dört kişiyse sağ kurtarıldı.

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Eceabat’ın yaklaşık 8 mil açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı.

Botun gece saatlerinde battığını, ihbarınsa sabah yapıldığının bilgisini veren Çanakkale Valisi İlhami Aktaş şöyle devam etti:

* İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. İki kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. İki kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik.

* Kayıp sayısını belirlemeye çalışıyoruz. Sağ kurtulanlarla görüşülüyor. Biraz çelişkili bilgiler var. Kendi aralarında çelişkili konuşuyorlar. Şu ana kadar dört kişi sağ kurtarıldı, 16 ölü var. İlk belirlemelere göre, vefat edenlerin dördü çocuk ve bebek.

Bölgede 10 sahil güvenlik botu, İki helikopter, deniz polisi, UMKE ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kabatepe Limanı’nda da çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.