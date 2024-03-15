Türkiye, ülke puanı sıralamasında ilk 10’daki yerini garantiledi.
UEFA’nın sitesinde yer alan bilgiye göre ülke puanlarında son durum şöyle:
11) Çekya (35 bin 800)
10) İskoçya (36 bin 50)
9) Türkiye (38 bin 100)
8) Belçika (46 bin 800)
7) Portekiz (55 bin 649)
6) Hollanda (61 bin 300)
5) Fransa (65 bin 164)
4) Almanya (83 bin 338)
3) İtalya (86 bin 284)
2) İspanya (87 bin 614)
1) İngiltere (102 bin 178)
Sezon başında Türkiye, ülke puanı sıralamasında 12’nci sıradaydı.
İskoçya’nın ve Çekya’nın Avrupa kupalarında takımı kalmaması ve Fenerbahçe‘nin Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselmesiyle Türkiye ilk 10’daki yerini garantiledi.
Böylelikle önümüzdeki sezonun Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan katılım hakkı kazanacak.