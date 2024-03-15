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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe’nin olası rakipleri

Avrupa Konferans Ligi’nde sekiz takım arasına kalan Fenerbahçe’nin çeyrek finaldeki rakibi bugün belli olacak.

Fotoğraf: Fenerbahçe SK / Twitter

Fenerbahçe ilk 16 turunda Belçika takımı Union Saint-Gilloise ile dün akşam sahasında oynadığı rövanş maçını 1-0 kaybetti. Ancak sarı lacivertliler gecen haftaki ilk maçı 3-0 kazandığı için çeyrek finale yükseldi.


Fenerbahçe’nin çeyrek finaldeki rakibi bugün saat 4’te çekilecek kurayla belirlenecek.

Dün geceki sonuçlara göre muhtemel rakipler şöyle:

  • Aston Villa (İngiltere)
  • Fiorentina (İtalya)
  • PAOK  (Yunanistan)
  • Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)
  • Lille (Fransa)
  • Club Brugge (Belçika)
  • Olympiakos (Yunanistan)

Gecenin maçı

Gecenin maçı hiç kuşku yok ki Olympiakos ile Maccabi Tel Aviv (İsrail) arasında oynandı.

İlk maçta sahasında 4-1 yenilen Yunan takımı ikinci maçı 4-1 kazanınca uzatmaya gidildi.

Olympiakos 93 ve 103’üncü dakikada bulduğu gollerle maçı 6-1 kazanmayı başarıp çeyrek finale yükseldi.

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