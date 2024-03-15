Avrupa Konferans Ligi’nde sekiz takım arasına kalan Fenerbahçe’nin çeyrek finaldeki rakibi bugün belli olacak.
Fenerbahçe ilk 16 turunda Belçika takımı Union Saint-Gilloise ile dün akşam sahasında oynadığı rövanş maçını 1-0 kaybetti. Ancak sarı lacivertliler gecen haftaki ilk maçı 3-0 kazandığı için çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe’nin çeyrek finaldeki rakibi bugün saat 4’te çekilecek kurayla belirlenecek.
Dün geceki sonuçlara göre muhtemel rakipler şöyle:
- Aston Villa (İngiltere)
- Fiorentina (İtalya)
- PAOK (Yunanistan)
- Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)
- Lille (Fransa)
- Club Brugge (Belçika)
- Olympiakos (Yunanistan)
Gecenin maçı
Gecenin maçı hiç kuşku yok ki Olympiakos ile Maccabi Tel Aviv (İsrail) arasında oynandı.
İlk maçta sahasında 4-1 yenilen Yunan takımı ikinci maçı 4-1 kazanınca uzatmaya gidildi.
Olympiakos 93 ve 103’üncü dakikada bulduğu gollerle maçı 6-1 kazanmayı başarıp çeyrek finale yükseldi.