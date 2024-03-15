Avrupa Konferans Ligi’nde sekiz takım arasına kalan Fenerbahçe’nin çeyrek finaldeki rakibi bugün belli olacak.

Fotoğraf: Fenerbahçe SK / Twitter

Fenerbahçe ilk 16 turunda Belçika takımı Union Saint-Gilloise ile dün akşam sahasında oynadığı rövanş maçını 1-0 kaybetti. Ancak sarı lacivertliler gecen haftaki ilk maçı 3-0 kazandığı için çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe’nin çeyrek finaldeki rakibi bugün saat 4’te çekilecek kurayla belirlenecek.

Dün geceki sonuçlara göre muhtemel rakipler şöyle:

Aston Villa (İngiltere)

Fiorentina (İtalya)

PAOK (Yunanistan)

Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)

Lille (Fransa)

Club Brugge (Belçika)

Olympiakos (Yunanistan)

Gecenin maçı

Gecenin maçı hiç kuşku yok ki Olympiakos ile Maccabi Tel Aviv (İsrail) arasında oynandı.

İlk maçta sahasında 4-1 yenilen Yunan takımı ikinci maçı 4-1 kazanınca uzatmaya gidildi.

Olympiakos 93 ve 103’üncü dakikada bulduğu gollerle maçı 6-1 kazanmayı başarıp çeyrek finale yükseldi.