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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos

Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos’la karşılaşacak.

Fotoğraf: AA

Fenerbahçe ilk 16 turunda Belçika takımı Union Saint-Gilloise ile dün akşam sahasında oynadığı rövanş maçını 1-0 kaybetti. Ancak sarı lacivertliler geçen haftaki ilk maçı 3-0 kazandığı için çeyrek finale yükseldi.


Çeyrek final eşleşmelerinin kurası bugün çekildi.

Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu.

Eşleşmeler şöyle:

  • Club Brugge-PAOK
  • Olympiakos-Fenerbahçe
  • Aston Villa-Lille
  • Viktoria Plzen-Fiorentina

Yarı finalde Aston Villa-Lille maçının galibi Olympiakos-Fenerbahçe’nin galibiyle oynayacak. Club Brugge-PAOK maçının galibi de Viktoria Plzen-Fiorentina’nın galibiyle karşı karşıya gelecek.

Çeyrek finallerde ilk maçlar 11 Nisan’da, rövanş 18 Nisan’da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 2 Mayıs, rövanşı 9 Mayıs’ta oynanacak.

Fenerbahçe-Olympiakos karşılaşmasının ilk maçı Yunanistan’da.

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