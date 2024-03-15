Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos’la karşılaşacak.
Fenerbahçe ilk 16 turunda Belçika takımı Union Saint-Gilloise ile dün akşam sahasında oynadığı rövanş maçını 1-0 kaybetti. Ancak sarı lacivertliler geçen haftaki ilk maçı 3-0 kazandığı için çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek final eşleşmelerinin kurası bugün çekildi.
Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu.
Eşleşmeler şöyle:
- Club Brugge-PAOK
- Olympiakos-Fenerbahçe
- Aston Villa-Lille
- Viktoria Plzen-Fiorentina
Yarı finalde Aston Villa-Lille maçının galibi Olympiakos-Fenerbahçe’nin galibiyle oynayacak. Club Brugge-PAOK maçının galibi de Viktoria Plzen-Fiorentina’nın galibiyle karşı karşıya gelecek.
Çeyrek finallerde ilk maçlar 11 Nisan’da, rövanş 18 Nisan’da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 2 Mayıs, rövanşı 9 Mayıs’ta oynanacak.
Fenerbahçe-Olympiakos karşılaşmasının ilk maçı Yunanistan’da.