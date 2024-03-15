İstanbul’da 15-22 Mart haftası yine kültürel ve eğlenceli etkinliklerle dolu.

Her yaştan İstanbullu için keyifli bir hafta geçirebileceği etkinlikleri derledik.

Görsel: Pexels

Geleneksel müzik festivallerinden modern sanat sergilerine, tiyatro gösterilerinden lezzet şölenlerine kadar İstanbul, her zevke hitap eden etkinliklerle sizleri bekliyor.

Konser

Unforgettables by Cemil ‘Spring Smiles’

Cemil Sağyaşar, dünya müziğinde unutulmayan şarkılardan film melodilerine uzanan, eşsiz ve zamansız şarkılardan oluşan projesi ‘Unforgettables by Cemil Sağyaşar’ ile sahnede. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 20 Mart 2024, 21:00

Mabel Matiz

Türkçe pop müziğin en sevilen isimlerinden Mabel Matiz sizlerle. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 22 Mart 2024, 21:00

Tiyatro

Canavar

“Bir imza günü için küçük bir anadolu şehrine gelmiş olan roman yazarı Kemal Sönmez, yıllardır görüşmediği kuzenleri Aslı ve Derya’yı ziyaret eder. Kardeşler bu habersiz ziyarete hazırlıksız yakalanır. İki kız kardeş, Kemal’in de önerisiyle tarifini unuttukları ve yıllardır yemedikleri aile yemekleri ‘Kapama’yı yapmaya karar verir. Yapması hatırladıklarından kolay, yemesi ise tahmin ettiklerinden zor olan yemek hazırlanırken, Kemal’in ziyaretinin altındaki gerçek sebep ortaya çıkar.” Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 15 Mart 2024, 20:30

Aydınlıkevler

“Yaşamak, zemheriye ve yokluğa direnmek ve Amerika’yla baş etmek üzerine dar gelirli ama zengin bir öykü… Burası Aydınlıkevler ve babaannem Amerika’ya karşı!!!” Biletler burada.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 15 Mart 2024, 21:00

Ata Demirer Gazinosu

Sahnelenmeye başladığı günden bugüne kapalı gişe sergilenen Yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile yeniden sahneye çıkacak olan Ata Demirer, şakalarıyla seyirciye kahkahalar attıracak, bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarı ile unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 15-16 Mart Mart 2024, 21:00

Küheylan

Başrollerini Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Gizem Katmer’in üstlendiği efsanevi oyun, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile seyirciyle buluşuyor. Tutkularının esiri olup gerçekleştirdiği korkunç bir olaydan ötürü hastaneye yatırılan 17 yaşındaki Alan Strang (Emir Özden) ile onu analiz eden ve iyileştirmeye çalışan psikiyatrist Martin Dysart’ın (Kerem Alışık) hikayesini konu alıyor. Biletler burada.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 16 Mart 2024, 20:45

Öteki

Bir gün karşınıza size tıpa tıp benzeyen birisi çıksa ne hissedersiniz? Emin Alper’in Dostoyevski’nin ‘Öteki’ adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu. Özgün bir kara komedi. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 18 Mart 2024, 20:30

Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı

İbrahim Selim, 2016 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülünü kazandığı Dave rolüyle yeniden sahnede. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 19 Mart 2024, 21:00

Şakşakcılar

Fransız yazar Fred Radix’nin kaleme aldığı, Çağlar Çorumlu’nun yönetip başrolde oynadığı ‘Şakşakçılar’, Gülce Ünlü’nün çevirisi, Emrah Eren’in proje danışmanlığıyla, TiyatrOPS tarafından sahneleniyor. Biletler burada.

Yer: Mall Of İstanbul Moi Sahne

Tarih: 20 Mart 2024, 21:00

Evlilikten Sahneler

İki insan bir ömür bir arada yaşayabilir mi, aile nedir, şefkat nedir, aşk nedir, ne değildir gibi sorulara yanıt arayan Ingmar Bergman’ın kült filminden Kayhan Berkin tarafından tiyatroya uyarlandı. Ece Dizdar, Öner Erkan, Kayhan Berkin, Pınar Göktaş ve Naz Buhşem oynuyor. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 22 Mart 2024, 20:30

Stand up

Burda Olan Burda Kalır

Sosyal medya paylaşımları ve ‘Burda Olan Burda Kalır’ adlı YouTube kanalıyla çok beğenilen Can Yılmaz ve Zafer Algöz’ün iki kişilik stand-up gösterisi seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Biletler burada.

Yer: Tim Show Center

Tarih: 16 Mart 2024, 21:00

Bengi Apak & Sarp Apak Stand Up

Son dönemde kendi setlerini sahneleyen ve izleyenlerden tam not alan Bengi Apak ve Sarp Apak, iki ayrı şovla seyirci karşısına çıkıyor. Biletler burada.

Yer: Zorlu Touché

Tarih: 19 Mart 2024, 21:00

GirlzNightOut Stand Up Gecesi

Altı kadın komedyen, Merve Polat’ın moderatörlüğünde sahneye çıkıyor; kah düşündürüyor, kah kah güldürüyor. Kadın, erkek, çoluk-çocuk, genç-yaşlı herkes bu şahane stand up gösterisinden keyif alabilir. Biletler burada.

Yer: BKM Mutfak Comedy Club

Tarih: 22 Mart 2024, 20:00

Workshop

Jigger İstanbul Cocktail Workshop

Jigger İstanbul, kokteyl tutkunları arasında yeniden popülerlik kazandırdığı workshoplarıyla öne çıkıyor. Altı yıllık 700’e yakın etkinlik deneyimiyle Passo sayesinde artık Jigger İstanbul Workshop biletlerine erişim daha kolay. Biletler burada.

Yer: Rooftail Galata

Tarih: 16 Mart 2024, 18:00

Mindfulness ve Sanat İle Kendini Keşif Yolculuğu

Mindfulness, seramik, resim ve sanat terapisinden oluşan bu haftasonunda meditasyon yapacak, sanatla iç içe olacaksınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon burada.

Yer: Maison Concept

Tarih: 16-17 Mart 2024, 12:00