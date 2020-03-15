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Yaramazlara biraz batar!

Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına aday

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığını duyurdu ve İTO meclis üyeliğinden istifa etti.

Fotoğraf: AA

İTO’nun mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, odanın bir parçası olmaktan onur duyduğunu ve kısa mesaisinde çok kıymetli insanlar tanıdığını söyledi:


“Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe’nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa’da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

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