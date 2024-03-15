Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri bugün çekilen kurayla belli oldu.
Eşleşmeler şöyle:
- Arsenal-Bayern Münih
- Atletico Madrid-Borissa Dortmund
- Real Madrid-Manchester City
- PSG-Barcelona
Afganistan’da erkeklere yumruk uzunluğunda sakal bırakma zorunluluğu getirildi, kot pantolon giyilmesi yasaklandı.
Sakarya’daki Sapanca Gölü’nün suyu 17 metre çekildi. Kayıklar karaya oturdu.
Çiftlik Bank davasında savcı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın için toplam 88 bin 302’şer yıla kadar hapis cezası istedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79’uncu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta yatırımcılarla görüştü.
İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 40’ın altına düştü.