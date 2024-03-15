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Yaramazlara biraz batar!

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri bugün çekilen kurayla belli oldu.

Fotoğraf: AA

Eşleşmeler şöyle:

  • Arsenal-Bayern Münih
  • Atletico Madrid-Borissa Dortmund
  • Real Madrid-Manchester City
  • PSG-Barcelona

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