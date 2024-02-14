Akşam Postası / 14 Şubat 2024

İliç’te maden faciası: Bakanlığa göre Fırat Nehri’nde kirlilik yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Fırat Nehri’nde şu an için bir kirlilik tespit edilmediğini açıkladı.

Yargıtay iki defa bozmuştu: Altan ve Ilıcak’a hapis cezası

‘FETÖ’nün medya yapılanması’na ilişkin dava kapsamında Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a hapis cezaları verildi.

Saran Medya yayın ihalesinde öne geçti: TFF beIN’le pazarlıkta

Süper Lig yayın hakları ihalesi devam ederken Saran Medya’nın teklifinin beIN’in önüne geçtiği ancak buna rağmen Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) beIN Sports’la pazarlıkta olduğu öne sürüldü.

İstanbul Üniversitesi’nden ‘kısmi’ geri adım: Kampüsü halka açmaya devam edecek

İstanbul Üniversitesi, ‘üniversiteyi halka açma’ uygulamasında kısıtlamaya gitti.

Erdoğan Sevgililer Günü’nde Sisi’yle buluştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘katil, zalim darbeci’ diye defalarca hedef aldığı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi’yle Kahire’de bir araya geldi.

İmamoğlu duyurdu: Kanal İstanbul planları iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul planlarının iptal edildiğini duyurdu.

TFF son noktayı koydu: Ankaragücü-Galatasaray maçı Eryaman’da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının Eryaman Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.

Bitcoin 51 bin 400 dolar seviyesinde

En yaygın kripto para birimi Bitcoin 51 bin 400 dolar seviyesinde ilerliyor. Bu seviye en son Kasım 2021’de görülmüştü.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.

Marketlere ‘tadında’ yasağı

Tarım ve Orman Bakanlığı, market raflarındaki ürünlerde ‘tadında, lezzeti, keyfi, aromalı’ gibi ifadeler kullanılmasını yasakladı.