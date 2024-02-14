Erdoğan Sevgililer Günü’nde Sisi’yle buluştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘katil, zalim darbeci’ diye defalarca hedef aldığı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi’yle Kahire’de bir araya geldi.

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Erdoğan, havalimanında Sisi tarafından karşılandı.

İttihadiye Sarayı’nda düzenlenen törenin ardından, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyette bakanlar ve yetkililerin yanısıra Bilal Erdoğan’ın da bulunması dikkat çekti.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Sisi nisanda Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Erdoğan, Sisi için ‘değerli kardeşim’ ifadesini kullandı ve Ankara ziyaretinin ilişkilerde ‘dönüm noktası’ oluşturmasını umduğunu söyledi.

Erdoğan, akşam Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.

Ne olmuştu?

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle iş başına gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, Sisi’nin liderliğindeki darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Cumhurbaşkanı koltuğuna Sisi oturmuş, bunun üzerine Türkiye, Kahire büyükelçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi ‘katil, zalim darbeci’ gibi ifadelerle defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

Ancak Erdoğan, yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Sisi’yle 2022’nin sonunda el sıkışmıştı. Erdoğan, son olarak geçen aralıkta yeniden cumkhurbaşkanı seçilen Sisi’yi tebrik etmişti.