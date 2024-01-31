Erdoğan 10 yıl sonra Mısır yolcusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mevkidaşı Abdulfettah Sisi’yle görüşmek için Mısır’a gideceği bildirildi.

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Bloomberg’in aktardığına göre Erdoğan, Mısır’a 14 Şubat’ta gidecek. Bu ziyaret, 2013’ten bu yana Mısır’a yapacağı ilk ziyaret olacak.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililere göre Erdoğan ve Sisi’nin görüşmede Gazze’deki Filistinlilere insani yardım ve savaşın sona erdirilmesi için atılacak adımların konuşması bekleniyor.

Masada ayrıca Ankara ile Kahire arasında Doğu Akdeniz’deki işbirliğini artırma hedefleri olacak.

Ne olmuştu?

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle iş başına gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

Ancak Erdoğan, yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Sisi’yle 2022’nin sonunda el sıkışmıştı.