TFF son noktayı koydu: Ankaragücü-Galatasaray maçı Eryaman’da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının Eryaman Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.

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Süper Lig’in 26’ncı haftasındaki Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi mücadelenin oynanacağı Eryaman Stadyumu’nun zeminindeki bozukluklar gündem olmuştu.

Karşılaşmanın farklı bir stadyuma alınıp alınmayacağıyla ilgili tartışmada gözler TFF’ye çevrilmişti.

TFF, maçın Eryaman’da oynanacağını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamada, Ankaragücü’yle Gençlerbirliği’nin birlikte kullandığı Eryaman Stadı’nın zemininin yoğun maç trafiğinden olumsuz etkilenmemesi ve bakımlarının sağlıklı yapılabilmesi için Gençlerbirliği’nin başka bir statta oynamasının kulübe iletildiği bildirildi.

MKE Ankaragücü’nün Süper Lig’de yer aldığı ve zemin bakımından sorumlu kulüp olduğu için maçlarını Eryaman Stadı’nda oynamaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada TFF’nin denetimlerinin ve yaptırımlarının da artarak süreceği ifade edildi.

TFF MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor ve Çaykur Rizespor’a ait statların zemin bakımlarının hızlandırılması, aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağının iletildiğini de duyurdu.