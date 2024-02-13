Gözler TFF’de: Ankaragücü-Galatasaray maçının Eryaman’da oynanması bekleniyor

Ankaragücü-Galatasaray maçının Eryaman Stadyumu’nda oynanması bekleniyor.
Süper Lig’in 26’ncı haftasındaki Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi mücadelenin oynanacağı Eryaman Stadyumu’nun zeminindeki bozukluklar gündem olmuştu.
Karşılaşmanın farklı bir stadyuma alınacağı tartışmasında gözler Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF).
Habertürk’ün aktardığına göre maçlar, daha önce ilan edilen stadyumlarda oynanacak. Ankaragücü-Galatasaray maçının adresi de Eryaman Stadyumu.
TFF bu tür tartışmaların tekrarlanmaması için zeminlerle ilgili denetim ve yaptırım çalışmalarını artırarak sürdürecek.