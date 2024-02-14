Meclis’te Erzincan için araştırma komisyonu

TBMM Genel Kurulu’nda Erzincan’daki madende toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla araştırma komisyonu kuruldu.
Dün öğle saatlerinde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi verilere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. Dokuz işçi de toprak altında kaldı.
Toprak kayması Meclis’in de gündemindeydi.
Genel Kurul’da tüm partilerin ortak katılımıyla komisyon kurulması önerildi.
Genel Kurul’daki oylamada heyelanı araştırmakla görevlendirilecek bir komisyon kurulması kabul edildi.