Yargıtay iki defa bozmuştu: Altan ve Ilıcak’a hapis cezası

‘FETÖ’nün medya yapılanması’na ilişkin dava kapsamında Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a hapis cezaları verildi.

Nazlı Ilıcak – Ahmet Altan.

Yargıtay, her iki ismin bu suçlama nedeniyle aldıkları hapis cezalarının iki defa bozmuştu.

ANKA’nın haberine göre sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in yeniden yargılandıkları davanın karar duruşması bugün İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sanıklar mahkemedeki son sözlerinde beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti Nazlı Ilıcak hakkında ‘terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan beş yıl üç ay, Ahmet Altan hakkında aynı suçtan altı yıl üç ay 18 gün, Fevzi Yazıcı hakkında aynı suçtan bir yıl 13 ay hapis cezası verdi.

Heyet Yakup Şimşek’inse beraatına hükmetti.