Gazeteci Nazlı Ilıcak ‘İftira’ suçundan aldığı ceza onanınca yenide cezaevine girdi.
‘FETÖ’nün medya yapılanması’na ilişkin ‘anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve akademisyen Mehmet Altan’ın arasında bulunduğu altı sanık, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmıştı.
Davada mahkeme Mehmet Altan’ın beraatine karar vermişti. Ilıcak da ‘örgüte yardım’ suçundan sekiz yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılmış ve tahliye edilmişti.
Ilıcak, 2016’da yazdığı bir yazı nedeniyle savcı Orhan Kapıcı’nın şikayeti sonucu yargılandığı davada ‘iftira’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
T24’ten Sibel Yükler’in haberine göre Ilıcak, cezanın istinafta onanmasından sonra Sakarya 1 No’lu Cezaevi’ne teslim oldu.
Ilıcak’ın Avukat Kemal Ertuğ Derin, “Normalde açık cezaevine alınması gerekiyordu. Ancak ‘casusluk’ suçlamasından denetimli serbestliği devam ettiği için kapalı cezaevine girdi, yaklaşın 2-3 hafta kadar kapalı cezaevinde kalması bekleniyor. Ardından açık cezaevine geçerek denetimli serbestlikle ayrılacak” dedi.