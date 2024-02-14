İmamoğlu duyurdu: Kanal İstanbul planları iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul planlarının iptal edildiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu şunları dedi: “İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı, şehrimize milyonlarca yeni nüfus getirecek, doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu.”

İstanbul’da konuşan ve kararı duyuran İmamoğlu şunları söyledi: “Bu karar elbette kesin değil idare mahkeme kararı olduğu için. Kararın gereklerinin 30 gün içinde yerine getirilmesi istendi.”