Saran Medya yayın ihalesinde öne geçti: TFF beIN’le pazarlıkta

Süper Lig yayın hakları ihalesi devam ederken Saran Medya’nın teklifinin beIN’in önüne geçtiği ancak buna rağmen Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) beIN Sports’la pazarlıkta olduğu öne sürüldü.

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TFF, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1’inci Lig yayın haklarının devri için ihale düzenledi.

Saran Medya beIN Sports yayın hakkı için tekliflerini sundu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre Süper Lig’de mücadele eden kulüplerin tamamı beIN Sports’un yayın hakları için önerdiği teklife sıcak bakmadı.

İddiaya göre bunda şu üç madde etkili:

Teklifin TL üzerinden yapılması

Teminat mektubunun verilmemesi

İki sene önce Saran Medya’ya ihale verilmediği için bu sezon kulüplerin ettiği zararın 45 milyon avro olması

Kulüpler Birliği tepkili

Yine Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre Saran Medya, beIN Sports’un 3 milyar 900 milyon liralık teklifinin üzerine çıkarak 140 milyon avro teklif etti.

TFF’in buna rağmen beIN Sports’la pazarlık halinde olduğu Saran Medya’nın teklifine geri dönmediği öne sürüldü.

Kulüpler Birliği’nin şartnameye uygun şekilde avroyla en yüksek teklifi yapan ve teminat mektubu veren Saran Medya’nın teklifine geri dönülmemesine tepkili.

🚨 TFF, beIN Sports ile pazarlık halinde! Saran Medya’nın teklifine geri dönüş olmadı.



• Kulüpler Birliği, şartnameye uygun şekilde Euro ile en yüksek teklifi yapan ve teminat mektubu veren Saran Medya’nın teklifine geri dönüş olmamasından dolayı sert tepki gösterdi. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 14, 2024

İhale 2022’de beIN’e verilmişti

TFF, Süper Lig yayın hakları için 2022’de da ihale açmış ve bu ihaleye beIN Sports, Saran Medya ve TRT katılmıştı. En yüksek teklifi veren birinci şirket beIN Sports, TFF’yle anlaşma sağlayamamıştı.

Bunun üzerine imza hakkı, en yüksek ikinci teklifi sunan Saran Medya’ya geçmiş ama TFF buna yanaşmamıştı. TFF, daha sonra beIN Sports ile anlaşarak ihaleyi beIN’e vermişti.